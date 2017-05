Perlen der Adria!

05.05.2017, 10:30 Uhr

Kroatien über Bosnien und Herzegowina bis nach Montenegro!

von

Dubrovnik

Eine Stadt als Denkmal oder eine Stadt als Museum steht sie unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Beginnend mit den 1940 Meter langen, ununterbrochenen Stadtmauern mit Bastionen, dem Sponza-Palast aus der Gotik/Renaissancezeit und dem bekannten Fürstenpalast, wie auch den bekannten Kirchen und Klöstern – Dubrovnik ist ein besonderes Kapitel des kroatischen Kulturerbes.

Kotor

Entdecken wir die Schönheiten des kleinen Landes Montenegro, das als eines der bestgehüteten Geheimnisse Europas gilt. Eingebettet zwischen majestätischen Bergen, tiefblauen Flüssen, klaren Seen und dem Adriatischen Meer scheint es so, als ob sich hier Himmel und Erde vereinen würden. Das malerische Städtchen Kotor liegt gut geschützt im hintersten Winkel der traumhaften Bucht von Kotor, umringt von einer wahrhaft spektakulären Küstenlandschaft.

Budva

An der Südküste Montenegros ist Budva mit seinen traumhaften Buchten in erster Linie ein beliebter Badeort. Doch hinter den historischen Mauern der Altstadt erstrecken sich auch einige architektonische Juwele. Durch das Erdbeben am 15. April 1979 wurden die meisten Bauten der Altstadt beschädigt oder vollständig zerstört und nach Plänen aus österreichischen Archiven Stein für Stein im venezianischen Stil rekonstruiert.

Ston

An der schmalen Landenge, die Pelješac mit dem Festland verbindet, wurde schon unter römischer Herrschaft die Siedlung Stagnum errichtet. Auf dem Berg Starigrad bei Ston sind noch die Reste eines römischen Kastells erkennbar. Auch die bis heute existierenden Salzgärten entstanden schon in römischer Zeit.

Mostar

Gebietstechnisch wie verwaltungstechnisch ist Mostar eine geteilte Stadt. Durch den Fluss Neretva getrennt, befindet sich auf der westlichen Flussseite das kroatische Mostar und am östlichen Ufer das bosniakische Mostar. Ein absoluter Touristenmagnet und zeitgleich auch das Wahrzeichen von Mostar ist die(auch „Stari most“ genannt).

Tribinje

Jetzt wünsche ich euch noch bei der Durchsicht der ausreichend beschriebenen Bilder viel Spaß, gute Unterhaltung und natürlich frohe REISELUST!

Sie gehört zur Republika Srpska und liegt in der historischen Region Herzegowina am Fluss Trebišnjica etwa 25 km vom Adriatischen Meer, wodurch sie als Vorposten zur Adria gilt. Ein Bummel durch die Altstadt am südöstlichsten Zipfel von Bosnien und Herzegowina gelegen, ergänzt die tolle und erlebnisreiche Reise durch diese 3 Länder an der Südlichen Adria.