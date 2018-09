Schildkrötenprojekt

14.09.2018, 19:48 Uhr

Direkt am Hotelstrand gab es abgesperrte Bereiche, in denen die gefährdeten Meeresschildkröten Caretta Caretta ihre Eier ablegen. Die Nester werden laufend überprüft und kontrolliert. Am Morgen konnte man im Sand die Spuren der jungen Tier sehen, die in der Nacht schlüpfen und sofort ins Meer kriechen.

Ein besonderes Ereignis konnten wir aber dann live miterleben. Eine etwa 7 Jahre alte Schildkröte wurde vermutlich von einem Fischer mit einer Axt am Kopf schwer verletzt. Sie wurde in einer Station in Athen gepflegt und jetzt an einem Stand in die Freiheit entlassen.Hunderte Besucher warn dabei, als sich das ca. 70 cm große Tier vom Strand Richtung Meer bewegte. Von der ersten Welle noch überrascht, schwamm sie dann unter dem Applaus der Menschen auf das offene Meer hinaus.Vielleicht wird sie in etwa 15 Jahren an diesen Strand zurückkehren und hier ihre Eier ablegen.