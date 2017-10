Sensationelle Fotosafari im "Krüger Nationalpark" / Südafrika!

19.10.2017, 00:01 Uhr

Der Krüger Nationalpark

ist mit einer Fläche von 19.485 km² das

berühmteste und größte Natur- und Wildschutzgebiet in Südafrika.

Der Krüger Park liegt im Nordosten, ca. vier Autostunden von Johannesburg entfernt. Der Nationalpark liegt in den Provinzen Limpopo und Mpumalanga und am Rande von Zimbabwe, Mosambik und dem Königreich Swasiland.

Auf einer Safari fühlt man sich als Tourist wie im Garten Eden!

Der Krüger-Park bietet 147 Säugetierarten Schutz, hier kann man die berühmten

"big five"

bewundern. Die fünf großen Landsäugetiere Afrikas, die Majestäten der Tierwelt:

Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard.

Nur durchstreifen sie die Landschaft nicht in erster Linie um Touristen ins Blickfeld zu laufen, sondern leben in freier Wildbahn.Im Licht der aufgehenden Sonne huschendurchs Gestrüpp, einhebt den Kopf und schnuppert, am Wegrand kaut eineunbeeindruckt vom Fahrzeug auf etwas Blattwerk herum. Weiters findet man imüber

Es gibt auch überinklusive dem wohl berühmtesten Baum Afrikas - denzu bewundern.

So besitzt die Flora in diesem Park auch viele Besonderheiten!

Das Naturschutzgebiet hat einige Flüsse in seinem Bereich, wovon viele in den regenarmen Monaten ausgetrocknet sind. In den meisten Flüsse lebenundVielehalten sich in der Umgebung der Flüsse auf und können dort erstklassig beobachtet werden.EinNicht nur die Anmut des Tieres macht die Begegnung so einprägsam. Es ist ein Anblick, der so in 20 Jahren nicht mehr möglich sein könnte. Eine Verkettung unterschiedlicher Umstände bedroht dasIn Asien ist der Aberglaube über die Wirkung der Hörner weit verbreitet, in Afrika sind viele Menschen arm und perspektivlos.

Die Safari-Guides geben Stellen, an denen sie Löwen oder Leoparden gesehen haben, oft per Funk an ihre Kollegen weiter.

Jetzt wünsche ich euch beim Durchblättern der Bilder viel Freude und gute Unterhaltung!

Unweit der Straße ruhen einund eineim hohen Gras. Die Anweisungen sind eindeutig:warnt unser Guide William die Gruppe.Berichte über den weiteren Verlauf der Reise (Garden Route, Kapstadt) folgen!