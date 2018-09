1. Klasse B: "Glück auf" wünschte der Stadionsprecher in Bad Bleiberg, der Gegner Maria Gail gewann 1:2 - ob er das so gemeint hat?

08.09.2018, 23:11 Uhr

Gastgeber war, sie befinden sich mit. Dieaushaben ebenfallsam Konto, bedeutet

Das Match begann wie ein Kegelturnier, dauernd lag einer am Boden. Als dann endlich auch der Ball ins Rollen kam, bot sich Maria Gail die erste große Chance durch einen Stangenschuss.Kurz drauf revanchierte sich Bleiberg mit einem Schuss ins Außennetz.In derjedoch gingen diedurchmitin Führung.'s Kapitän, Philipp Stotz, feuerte sein Team an, sie folgten scheinbar auch brav und schafften den Ausgleich zumin derdurchKurz vor der Pause traf Bleiberg nochmal, war aber Abseits - zumindest lt. Schiri. Die Bleiberger Fans sahen es anders und meinten, dass sogar Stevie Wonder mehr sieht als der Schiri, hihi........Nach Seitenwechsel war es gar nicht schlecht, dass ein eisiger Nordwind die hitzigen Gemüter am grünen Rasen ein bisschen kühlte. Fouls, Schreiduelle, sterbende Schwäne waren leider mehr im Mittelpunkt als das Spiel selbst. Okay, stimmt nicht ganz, den Schiri hab ich vergessen, der nicht ganz unbeteiligt war, dass das Match fast entglitt. Es fiel auf, das sich seine Entscheidungen teilweise mehr auf Zurufe von Außen stützten als auf Tatsachen, die er selbst hätte sehen sollen....... Okay, lassen wir das, der Schiri hat immer recht.....Auf alle Fälle war es ein Hickhack und Hin und Her, mit relativ gleichmäßig verteilten Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber das Glücksvogerl war schlussendlich auf Seiten der Maria Gailer. Nicht umsonst hat der Stadionsprecher zu Beginn ein "Glück auf" gewunschen. Er meinte wohl auch, dass die 3 Punkte im Hochtal bleiben sollen, aber heute war das Glück auf Seiten der Tüchtigen und das war Maria Gail. Nach einem scharfen Freistoß von Marco Divo konnte der Goalie nur knapp abwehren und flugs war der erst 10 Minuten vorher eingewechseltefür denzur Stelle und machte den Sack zu.- was gibt es Schöneres als den Führungstreffer in letzter Sekunde :-)