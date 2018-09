1. Klasse B: Maria Gail verliert im Derby gegen Magdalen 1:5

16.09.2018, 19:25 Uhr

Entscheidend hätte auch die erste richtig gute Chance für Maria Gail sein können. Man hatte fast gleich nach dem Anpfiff 3 Meter vor dem Tor den Ball am Fuß, allerbeste Schussposition, es wurde aber abgegeben, abseits, aus die Maus......Im Gegenzug kam Magdalen zu einem Freistoß und wenn bei dieser Positionantritt, dann wissen Insider bereits, das es klingeln wird und so war es auch,mussteauf denverzichten, aber sie haben sich echt aufgebäumt und mit vollem Einsatz dagegen gehalten und Magdalen konnte lange Zeit aus der Unterzahl der Gastgeber keinen Nutzen ziehen. In Gegenteilschaffte durchin dersogar denzumTrotzdem war diese Situation beim Ausschluss des Kapitäns der Gastgeber wie der, das Gift war injiziert, Magdalen musste nur noch abwarten, bis es wirkt. Und die Wirkung kam: in den letzten 20 Minuten vor Schluss war Maria Gail wie gelähmt. Die viele Laufarbeit forderte Tribut, Magdalen setzte einen Weitschuss als Warnung knapp übers Tor. Diese Botschaft wurde aber scheinbar von Maria Gail nicht verstanden und man kassierte auf diese Art und WeisedurchAb jetzt war die Gegenwehr kaum mehr möglich. Magdalen riss das Ruder komplett herum und konnte aus einer bisher eher mittelmäßigen Leistung heraus in derdasdurchund in derdasdurcherzielen. Das wars dann auch, war froh über den Schlusspfiff und der war noch nicht einmal verstummt, war die Anzeigetafel auch schon ausgeschalten ;-)In 18 Minuten 4 Tore zu kriegen ist bitter, trotzdem nicht mehr zu ändern.Nächsten Samstag in Velden habt ihr die Chance zu zeigen, dass ihr es besser könnt. Ich drück euch fest mit einem "Moin! Moin" aus Hamburg fest die Daumen......