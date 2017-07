19 Jahre, 37 Volltreffer

19.07.2017, 12:24 Uhr

VILLACH (steini). Sie haben es geschafft: SV Maria Gail spielt in der kommenden Saison in der 1. Klasse B. Vergangene Saison erzielten die Fussballer in der 2. Klasse C über 150 Tore. Als bester Torschütze des SV Maria Gail, mit 37 Saisontreffern, trug sich Fabian Raab ein. Das Bemerkenswerte: Raab ist erst 19 Jahre alt. Er selbst weist jedes Lob von sich: "Die 37 Saisontore sind das Ergebnis einer unglaublichen Mannschaftsleistung."

Vertrag verlängert

Training trotz Zivildienst

Traum Profifussballer

Fabian verlängerte seinen laufenden Vertrag bei SV Maria Gail um ein weiteres Jahr, trotz zahlreicher Angebote aus höheren Ligen. "Mit der tollen Mannschaft können wir in der nächsten Saison auch ganz vorne mitspielen", sagt Fabian.Derzeit absolviert Fabian seinen Zivildienst im Landeskrankenhaus Villach: "Durch die gut organisierten Arbeitszeiten bleibt mir genügend Zeit, die gesamte Vorbereitung für die kommende Saison zu absolvieren." Drei bis Vier Trainingseinheiten spulen Fabian und die gesamte Mannschaft in einer Woche ab. Hierbei stehen körperliche und taktische Weiterbildungen an der Tagesordnung.Auch wenn der Profifussball in Villach derzeit eine Auszeit nimmt, stammen einige Profifussballer ursprünglich aus der Draustadt. Der bekannteste derzeit ist Nationalstürmer und Schalke04 Spieler, Guido Burgstaller. Ein Beispiel am Erfolg des Nationalstürmers nimmt sich auch Fabian: "Natürlich ist es auch mein Traum, eines Tages Profifussballer zu werden." Derzeit stecken Fabian und die gesamte Mannschaft in der Vorbereitungszeit für die kommende Saison. "Aufgeben gibt es für mich nicht, ich will mich immer steigern können", sagt Fabian. Wer weiß, vielleicht ist der Jungkicker schon auf dem zukünftigen Wunschzettel seines Herzensclubs, dem "SK Rapid Wien".