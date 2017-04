2. Klasse C: Maria Gail konnte endlich wieder den Turbo zünden und besiegte daheim Grafendorf mit 4:0

29.04.2017, 22:25 Uhr

, diese Serie verdient, und auch wenn es im Frühling noch nicht so ganz rund läuft und man im letzten Spiel gegen Arnoldstein ein bisschen strauchelte, schlussendlich aber doch mit einem X nach Hause fuhr, kann man mit Stolz aufund diehinweisen.

liegt mitam, konnte die letzten beiden Partien voll anschreiben und machte vor allem mit dem Sieg gegen Arnoldstein Schlagzeilen. Sie waren voll im Aufwind, dachten sich bestimmt, dass sie nach Arnoldstein auch Maria Gail ein Haxerl stellen konnten und so ein "Underdog" ist immer brandgefährlich.Auf alle Fälle hat in dieser Woche das Herz von Maria Gail wieder kräftig zu schlagen angefangen. Man merkte von Anfang an, das irgendetwas anders ist. Es wurde fein zusammengespielt, geredet, Kombinationen erarbeitet, Druck ausgeübt und so ergab sich Chance um Chance.sorgte in derfürsEs tröpfelte mehr oder weniger dann bis zur Pause so weiter, viel Einsatz, trotzdem kein weiterer Treffer.Zweite Halbzeit legte Maria Gail einen Zahn zu. Grafendorf spielte clever, voll auf Verteidigung ausgerichtet, manchmal bildeten mehrere Grafendorfer um einen Villacher Stürmer einen Kreis, den sie wie ein Lasso zusammengezogen, bis Maria Gail keinen Platz mehr hatte, um gefährlich zu werden.Aber irgendwie gelang es Maria Gail durch Hirn, Herz und Hartnäckigkeit, ein Gegenmittel zu finden und dann ging es Schlag auf Schlag:Super Sache, Burschen und es freut mich besonders, dass Ivan und auch Alex wieder mal "anschreiben" konnten! Selbstverständlich schmälert dies nicht die Leistung von Fabian und auch nicht von Bernhard, der glücklicherweise seine Verletzung sichtbar gut überstanden hat!Wo ein Wille, da ein Weg - ich bin sehr froh, dass ihr als Team irgendeine Weiche umgestellt und euren Weg wieder gefunden habt!!! Wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffe auf ein Da Capo am Montag gegen Draschitz!