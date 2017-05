2. Klasse C: "Scheeen is die Zehn": Maria Gail gewinnt überlegen mit 10:0 gegen Draschitz

01.05.2017, 22:46 Uhr

und das nicht nur, weil heute der 1. Mai ist :-)))waren heute vor Ort und erwarteten sich jeweils das Beste von ihrem Team.tritt gegenan, die mit 2stehen und in letzter Zeit mit zwei Siegen gegen Treffen und Arnoldstein von sich reden ließen und die natürlich hofften, dass ihnen heute gegen Maria Gail vielleicht wieder eine Sensation gelingt.

Hoffen kann und soll man immer, aber die Rechnung ging heute nicht auf. Bei diesem klaren Ergebnis vonbrauch ich keinen großartigen Bericht schreiben.Draschitz versuchte die erste Viertelstunde fest dagegen zu halten, aber dann war es mehr oder weniger vorbei, Maria Gail war heute zu stark und übermächtig.In der zweiten Halbzeit gabs einen Tormanntausch bei den Heimischen, Thomas Schluder löste unseren Einsergoalie Willi Sandner ab. Zu diesem Moment wusste er (glücklicherweise) noch nicht, was ihm heute noch "blühen" wird ;-).Super Sache, Burschen!!! 7 verschiedene Torschützen, dass freut mich immer am meisten, dass nicht alles an einem Einzigen hängt, dass jeder von euch für ein Tor gut ist.Natürlich ist es auch ein Kunststück, dass man gegen einen Gegner, wo man im Herbst 10:0 gewonnen hat, dies im Frühling wiederholen kann. Weiss nicht, ob das auch anderen Mannschaften gelang, aber 2 x 10:0, das hat schon was. Wäre ich heute nicht zu feig gewesen, hätte ich für dieses Ergebnis beim Wetten 2.000,-- € gewonnen, ga, Herr Sandner senior, hihi.......So, genießt die Ergebnisse dieses mehr als erfolgreichem Wochenende und bereitet euch seelisch und auch körperlich auf Afritz vor, das ist meist "a schware Partie".......