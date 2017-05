9. GEMMA Beachvolleyballturnier

Am Sonntag, 2. Juli wird am Silbersee wieder gebaggert!Der Verein GEMMA veranstaltet heuer zum 9. Mal in Folge das Jugendbeachvolleyballturnier am Silbersee.Sonne, See, Sand. Siege, Niederlagen, Emotionen. Beachvolleyball ist ein Sport, der von vielen Jugendlichen in der Freizeit ausgetragen wird. Daher findet auch heuer wieder seitens GEMMA das Jugendbeachvolleyballturnier am Sonntag, 2. Juli 2017, ab 10 Uhr beim Silbersee statt.

Wer Lust und Laune hat heuer mitzumachen schreibt einfach eine Mail an magdalena.bina@gemma.cc oder schaut auf die Website www.gemma.cc.Anmeldeschluss 24. Juni 2017.Das Nenngeld pro Person beträgt € 4,--, darin ist ein Getränk inkludiert. Auch heuer gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen.Für Musik während der Veranstaltung ist gesorgt :)