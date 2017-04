SUPER-SIEG in DORNBIRN bringt RAIDERS VILLACH ins HALBFINALE!

28.04.2017, 13:18 Uhr

2.Viertelfinal-Play off

Villach : Sporthalle St.Martin |Für die zweite Begegnung der „best of three – Serie“ in der 2.BASKETBALL-BUNDESLIGA reisten die PANACEO VILLACH RAIDERS zu den LIONS nach DORNBIRN.Schon vor der ersten Begegnung war klar, dass dieses Aufeinandertreffen sowohl psychisch als auch physisch beiden Teams alles abverlangen wird. Für die LIONS heißt es „verlieren verboten“ und Nino GROSS & CO müssen zuvor eine siebenstündige Anreise verkraften mit dem Wissen, die erste Partie erst in der Verlängerung entschieden zu haben!

Die Hausherren um Liga-Top-Scorer Andre ARRUTI zeigen, dass DORNBIRN die Chance unbedingt nützen will und setzen die RAIDERS von Beginn an unter Druck. Dies ist zu diesem Zeitpunkt der einzig richtige Weg und bringt auch den erhofften Erfolg. Pausenstand 44:35 für die DORNBIRN LIONS!VILLACH-Coach Natalia TCHERKASCHEWA findet aber in der Halbzeit die richtigen Worte gepaart mit einer Feinjustierung in der Strategie und so drehen die PANACEO VILLACH RAIDERS diese Partie in der zweiten Spielhälfte von -9 zu einem +5 Punkte-Sieg! Das heißt ENDSTAND 74:79 und damit Aufstieg ins HALBFINALE der 2.BASKETBALL – BUNDESLIGA!Marko KOLARIC 25 Pkt, Tim HUBER 13 Pkt, Erik RHINEHART 11 Pkt