VILLACH RAIDERS gewinnen erste Play off Partie gegen DORNBIRN LIONS !

28.04.2017, 12:59 Uhr

1.Viertelfinal-Play off

Villach : Sporthalle St.Martin |Mit dem Erreichen des 4.Tabellenranges nach dem Grunddurchgang treffen die PANACEO VILLACH RAIDERS mit Heimrecht auf den 5.Platzierten der 2.BASKETBALL-BUNDESLIGA, die DORNBIRN LIONS!Die Vorarlberger stellen eine knallharte Mannschaft, die neben Liga-Top-Scorer Andre ARRUTI mit Mario TOBAR , dem Briten WILKINS und Österreichs Supertalent Luka BRAJKOVIC weitere absolute Größen aufbietet.Bei den RAIDERS kehrt Simon FINZGAR ins Team zurück. Bitter allerdings das „out for season“ für die verletzten Patrick BIEDERMANN und Sebastian HUBER.

Die erwartet schwere Partie hielt was versprochen wurde. Mehrmaliger Führungswechsel von Beginn an und SPANNUNG PUR in der Draustadt! „Keine leichten Punkte auf beiden Seiten durch Schwerpunkt auf die Defense“ heißt das Motto und begeisterte die Fans. So steht es zur Pause 37:37 und endet nach der regulären Spielzeit mit 65:65!Das bedeutet OVERTIME !Nun zeichnet sich allerdings die höhere Qualität der RAIDERS gegen die LIONS ab und VILLACH übernimmt mehr und mehr die Kontrolle. Schließlich endet diese Begegnung mit einem verdienten 81:72 – Sieg der Hausherren und stellt somit in der „best of three – Serie“ auf 1:0 für RAIDERS VILLACH!Marko KOLARIC 25 Pkt, Tim HUBER 16 Pkt, Simon FINZGAR 14 Pkt