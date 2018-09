Der Sommer 2018: träger Start, fulminanter Abschluss

24.09.2018, 10:43 Uhr

Die Sommersaison 2018 ist positiv verlaufen. In Velden gibt es ein Plus, in der Region Faaker See ist man positiv gestimmt. Auch innerstädtisch ist man zufrieden.

Campingplätze heiß begehrt

BEZIRK VILLACH. Die offiziellen Nächtigungszahlen stehen zwar noch aus. So viel steht aber offenbar fest: Es sieht gut aus! Vor allem die Regionen in Villach Land freuen sich über eine positive Bilanz des heurigen Sommers."Wir hatten eine sehr gute Saison", freut sich Johannes Anderwald vom Camping Anderwald. Trotz der erfahrungsgemäß eher ungünstigen Feiertage im Mai, die im Juni tendenziell besser positioniert sind, wäre sogar die Vorsaison gut verlaufen. "Wir hatten viele Wanderer, Kletterer und Mountainbiker hier."Dass Camping im Trend liegt, zeugten bereits die letzten Jahre, weiß Anderwald, der rät, die Urlaubsplanung nicht zu lange hinauszuschieben. "Wir haben jetzt bereits Reservierungen." Ein ausgebuchter Sommer ist bei ihm keine Seltenheit, "es kommt regelmäßig vor, dass wir voll sind".

Gute Wörthersee-Saison

Am Ossiacher See

Zufrieden in der Stadt

Unterm Strich, "gut"

Etwas, dass man in großen Hotels seltener, aber doch antrifft. Wie zum Beispiel bei "Werzer´s" in Velden. "Speziell am Wochenende mussten Gäste mitunter warten", sagt Empfangschefin Suzana Jovanovic. Ds Haus verbuchte einen "im Großen und Ganzen erfolgreichen Sommer."Ebenfalls in Velden, das Falkensteiner Schlosshotel. Auch hier beendet man die Sommersaison mit Wohlgefallen, wenngleich einige Gästegruppen ausgelassen hätten, wie Marketingchefin Denise Kunisch verrät. "Unsere Hauptklientel ist der Österreicher und der Deutsche." Letzterer sei heuer zum Teil in heimatlichen Gefilden geblieben, "das Wetter war in Deutschland sehr gut." Dennoch wäre der Ausbuchungsgrad gut, viele Stammgäste wären "treu" gewesen. Durchschnittlich blieben die Gäste eine Woche.Eine Tendenz hin zu kürzeren Urlauben verspürte das Seehotel Europa. Der stärkste Monat wäre der August gewesen, was sich neben einer starken Buchungslage auch in einem "Ansturm auf das Strandbad" zeigte, wie Katharina Wrann verrät. Dessen Besucherzahlen hätte allerdings ein wenig unter den frühsommerlichen Wetterkapriolen gelitten, "die Rückgänge im Bad hat auch die Hitzewelle nicht zur Gänze ausgleichen können".Auch weiter westlich am Ossiacher See ist die Stimmung gut. Über die Auslastung von 99,9 Prozent im Juli freut sich Peter Pölzl, Gastgeber im Hotel "Seerose". "Wir konnten in den Sommermonaten Juni bis August eine sagenhafte Steigerung ausmachen." Den Dämpfer von minus elf Prozent im April machte man mit nahezu ausgebuchten Zimmern im Juli und August wett.Wohingegen auch hier zu Spitzenzeiten kein Bett mehr frei war, sah es in den städtischen Hotels etwas leerer aus. "In Villach gibt es genügend Gästebetten. Nicht einmal zum Harley-Treffen ist man voll", sagt ein Villacher Hotelier, der nicht namentlich genannt werden möchte. Als Herausforderung im städtischen Tourismus nennt er den Preis. "Ich bekomme Anfragen von Reisebüros mit 22 Euro für die Nacht, inklusive Frühstück und Steuern. Wie soll das gehen? Aber es gibt offenbar Betriebe, die das mitmachen." Den statistischen Rückgang der italienischen Gäste – minus elf Prozent von Mai bis Juli im Bezirk – merkte er nicht zwingend. "Italiener kommen generell erst im August, wenn dort alles geschlossen ist", der August war auch sein "stärkster Monat". Unterm Strich wäre die Saison aber "halbwegs zufriedenstellend" gewesen.Summa summarum "sehr zufrieden" ob der Stimmungslage im Bezirk ist Georg Overs, Tourismuschef von Villach, Faaker See und Ossiacher See. "Wir schließen ans vorige Rekordjahr an, das freut mich besonders." Das schöne Wetter zum Harley-Treffen habe die Saison noch einmal gepusht, die Nächtigungszahlen positiv beeinflusst. Offizielle Zahlen gibt es, so Overs, zum Zeitpunkt noch nicht. Ein offizielles Übernachtungsplus von 2,4 Prozent hingegen verkündete bereits Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk.