Schlosshotel Velden: Marketing und Sales Chefin verlässt auch das Unternehmen

19.09.2018, 12:53 Uhr

Ein neuer Direktor und eine neu Chefin im Marketing und Sales, die Betreiber vom Falkensteiner Schlosshotel Velden sollen aber bleiben.

Personalrochade

VELDEN. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Direktor Sascha Marx das Falkensteiner Schlosshotel Velden bereits verlassen hat. Auch Marketing und Sales Chefin Denise Kunisch wird ihm mit Ende November folgen. Das Gerücht um einen Betreiberwechsel bestätigt sich derzeit allerdings nicht.Betreiber des allseits bekannten Schlosshotels in Velden bleibt auch weiterhin die Firma Falkensteiner Hotels und Residences. Noch diese Woche soll es zudem weitere Informationen über die Nachfolge von Hoteldirektor Sascha Marx geben. Der hat ja vor kurzem das Unternehmen aufgrund von "Meinungsverschiedenheiten" verlassen. So ein Personalwechsel sei aber nichts Außergewöhnliches sondern passiere eben hin und wieder, so heißt es bei Falkensteiner Hotels und Residences.

Alle drei Jahre

Nicht ungewöhnlich findet auch Marketing und Sales Chefin Denise Kunisch diese Personalrochade. "In der Hotellerie ist ein Personalwechsel im Durchschnitt alle drei Jahre relativ normal", sagt Kunisch. Es gebe auch schon eine interimsmäßige Managerin die das Schlosshotel bereits kennt.