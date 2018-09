Stefan Essmann ist neuer Create Sports-Shopleiter in Villach

10.09.2018, 11:28 Uhr

Stefan Essmann leitet seit Anfang September den Hockey-Shop in der Wilhelm-Eich-Straße. Er folgt damit René Wild nach.

Ausstattung KAC und VSV

Beratung ist wichtig

VILLACH. Er ist begeisterter Vespa-Fahrer, Familienmensch, Eishockeyfan und jetzt auch der neue Shopleiter des Eishockey-Fachgeschäftes Create Sports Hockey Store in Villach. Die Rede ist von Stefan Essmann, 51, der seit Anfang September den Hockey-Shop in der Wilhelm-Eich-Straße gegenüber der Stadthalle leitet. Er folgt René Wild nach, der als Teammanager zum EC VSV gewechselt ist.Im bekannten Hockey-Shop wird nicht nur den vielen Hobby-Eishockeyspielern und Vereinen aus ganz Kärnten Produkte der Marke „CCM“ angeboten, sondern auch die beiden Eishockeyklubs KAC und VSV mit Material - vom Hockey-Schläger bis zu Schutzausrüstungen oder Bekleidung - ausgestattet. „Wir müssen noch vor Beginn der Saison, die Ausrüstung vom Eishockeyschuh über Schläger bis zum Helm für die Profi-Spieler ganz individuell anpassen. Oft keine einfache Sache, bis beispielsweise beim Hockey-Schläger von der Härte des Sticks bis zur individuell angefertigten Curve alles passt. Deshalb erhalten beispielsweise die neuen VSV-Legionäre schon über den Sommer die neuen Modelle zum Testen nach Übersee geliefert “, so Essmann, der schon seit zehn Jahren bei Create Sports tätig ist und den Sport-Shop in Villach mitaufgebaut hat.Was für Essmann – egal ob bei Profi, Hobbyspieler oder Anfänger – besonders wichtig ist: Optimale und professionelle Beratung. „Mir ist es wichtig, dass der Kunde bei uns perfektes und für ihn persönlich abgestimmtes Material erhält. Denn dann macht das Hockeyspielen noch viel mehr Spaß. Das gilt vor allem auch bei Kindern, die erst ihre ersten Schritte am Eis machen.“Für den Nachwuchs haben Essmann und Create Sports ein großes Herz. Gemeinsam mit dem EC VSV sowie einigen Sponsoren und ist es gelungen, dass Nachwuchsspieler für die Eltern vergünstigt mit einheitlicher Trainingskleidung ausgestattet werden.

Und zum neuen EC VSV

Und was sagt der Hockey-Ausrüstungsexperte zum neuen EC VSV: „Create Sports ist ja auch bekanntlich ein Sponsor der Blau-Weißen: Ich glaube, dass Trainer und Sportdirektor Gerhard Unterluggauer ein schnelles, gutes Team zusammengestellt hat. Wir werden mit unserem EC VSV heuer viel Freude haben!“