Zwei Villacherinnen feilen am perfekten Auftritt

05.05.2017, 15:54 Uhr

Silvia Katzdobler und Martina Klementin bieten künftig gemeinsam ihre Expertise für selbstsicheres Auftreten an.

Erster Eindruck zählt



VILLACH (kofi). Zusammengearbeitet haben die beiden Damen auch in den vergangenen Jahren, jetzt hat das Ding einen Namen: "Image Consulting" nennt sich eine Kooperation der Stylistin und Frisörin Silvia Katzdobler und der Kommunikationstrainerin und Moderatorin Martina Klementin.Gemeinsam wollen die beiden Villacherinnen Menschen auf die Sprünge helfen, die sich in Sachen Auftreten und Styling unsicher fühlen. "In einer Zeit, in der der erste Eindruck besonders wichtig geworden ist, kann man sich oft keine Schwächen beim Erscheinungsbild leisten", sagt Katzdobler, die sich mit Vorher-Nachher-Shows österreichweit einen Namen gemacht hat.

Zwei Zielgruppen



Zufällig gefunden

Zwei Zielgruppen hat das Power-Duo mit ihrer neuen Kooperation ins Auge gefasst: Einzelpersonen und Firmen, die ihre Mitarbeiter pauschal zu besserem Auftreten verhelfen wollen. "Versicherungen, Hotellerie, Gastronomie – überall, wo Mitarbeiter direkt auf Kunden treffen, können wir helfen, das Erscheinungsbild zu optimieren", sagt Klementin.Zusammengefunden haben die Damen zufällig: Katzdobler hat bei der Klagenfurter Messe eine Stylingshow angeboten, Klementin moderierte. "Wir waren uns gleich sympathisch und haben gesagt: Daraus machen wir irgendwann ein Geschäftsmodell." Jetzt ist es so weit.