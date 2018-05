Österreichs Wohnzimmer werden Medienzentralen

07.05.2018, 00:00 Uhr

HD-Flachbildschirm, Soundanlagen, Tablets und Spielkonsolen haben schon lange Einzug in Österreichs Wohnzimmer gehalten. So wird der Wohnraum immer mehr zur Medienzentrale, die sich rund um die Hightech-Geräte ausrichtet. Damit Geräte und Kabel für das Auge verborgen bleiben, müssen sie in intelligenten Möbellösungen verschwinden.Eine gute Wohnzimmerplanung nimmt auf vorhandene Geräte und die dafür erforderlichen Kabelführungen Rücksicht. Damit auch bei der Montage alles reibungslos verläuft, empfehlen Einrichtungsprofis, HIFI-Techniker und Tischler beim Aufstellen der neuen Möbel Hand in Hand arbeiten zu lassen.

Gemütlich wird es vor dem Multimediacenter je nach persönlichen Vorlieben in einem geeigneten Polstermöbel, wie zum Beispiel in einem ergonomischen Relax-Stuhl. So braucht man eigentlich nur noch aufzustehen, wenn das Knabberzeug ausgeht.Zugängliche und dezente Position für elektronische Geräte.Info bei Möbel Fellner, www.moebel-fellner.at