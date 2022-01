Die drei neuen Aktionshäuser Ferdinand, Anton und Marie von AUSTROHAUS sind auch im Jahr 2022 die passenden Einfamilienhäuser für die Realisierung von Wohnträumen.

Mit den Wohnflächen von 112 m² bis 138 m² verfügen die drei Ziegelhäuser über genügend Platz für die gesamte Familie. Jedes dieser Häuser verfügt über ein Elternschaft- und zwei Kinderzimmer, sowie einen offenen Wohn-Ess-Kochbereich. Des Weiteren gibt es jeweils zwei weitere Grundrissoptionen, sowie die Möglichkeit den Grundriss nach den individuellen Wünschen der Kundinnen und Kunden anzupassen. So kann auch zwischen den Dachvarianten Flach- oder Walmdach gewählt werden. Als Generalunternehmen kümmert sich AUSTROHAUS von der Planung bis hin zur Schlüsselübergabe um die Errichtung von Ziegelmassivhäusern in belags- oder schlüsselfertigen Ausbaustufen. Mit der Ziegelmassivbauweise und Ziegeln von österreichischen Produzenten, wie dem Ziegelhersteller und Partner Wienerberger, werden somit Einfamilienhäuser und Doppelhäuser für Generationen erbaut.



Fixpreis-Garantie

Mit der 12monatigen Fixpreisgarantie wird den Bauherren, auch in Zeiten von Preissteigerungen, zusätzlich die nötige Sicherheit im Zuge der Bauphase und die Verwirklichung ihres Ziegelmassivhauses geboten.



Gratis Katalog bestellen

Jetzt Aktionshauskatalog online auf www.austrohaus.at bestellen und den Traum vom Eigenheim beginnen.



Mehr Infos zu den Aktionen

