Wasser ist das Lebenselixier von uns Menschen, der Tier- und Pflanzenwelt. Ohne Wasser wäre kein Leben möglich. Wasser ist ein knappes Gut, mit dem wir respektvoll und sorgsam umgehen müssen. Bei uns in Österreich, wo sauberes Trinkwasser aus der Leitung kommt und gerade bei uns in Vöcklabruck, einer wasserreichen Region mit Seen, die Trinkwasserqualität führen, mag man die Wasserknappheit manchmal ausblenden. Doch trockene Winter und lange Dürreperioden im Sommer sorgen dafür, dass unser Grundwasserspiegel absinkt. Das kann so weit gehen, dass es im Sommer regional zu Trinkwasserengpässen kommt. Die Problematik und das Thema Wasser sparen ist für viele nicht neu, doch es ist wichtiger denn je, denn der Klimawandel ist da und wir müssen alles dafür tun, um bestmöglich mit der Situation umzugehen. Gerade wir jungen Menschen müssen aufstehen und Zeichen setzen. Das Thema Wassersparen und das Sauberhalten unserer Gewässer muss ein vorrangiges Ziel für kommende Generationen sein. Aus diesem Grund haben wir verschiedene Aktionen durchgeführt, hier Bewusstseinsbildung zu schaffen

Ende Juli besichtigten wir das Schütter Behältercenter in Vöcklabruck, wo wir unter anderem viel Wissenswertes zu den Themen: Techniken zur Trinkwasserspeicherung, Regenwassernutzung und somit gleichzeitig über das Einsparen von Trinkwasser erfuhren.

Aufgrund einer Regenwassernutzanlage können 50% des täglichen Wasserbedarfs durch Regenwasser ersetzt werden und somit wird das kostbare Lebensmittel „Trinkwasser“ eingespart.

Weiter ging es dann Anfang August, wo wir einen Vortrag „Wasser in unserer Region“ organisierten. Die Firma HAWLE aus Frankenmarkt nutzte die Gelegenheit uns einen Einblick in deren Firmenphilosophie zu verschaffen. Ebenso wurde die Genossenschaft OÖ Wasser durch Ecker Norbert vorgestellt, dabei ist er speziell auf unserer Region eingegangen und er erläuterte die Wasserproblematik der Landwirtschaft in Zukunft. Zahlreiche Landjugendmitgliederaus unserem Bezirk folgten unserer Einladung und blicken nun auf einen lehrreichen und interessanten Abend zurück.