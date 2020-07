....ist der wissenschaftliche Name

und sie ist eine der größten Fliegenarten in Europa

die "PFERDEBREMSE".



Ich war froh, dass dieses junge Männchen

(Weibchen haben einen Steg zwischen den Facettenaugen)

heute in der Früh noch fluguntauglich war.

Die weiblichen Bremsen sind Blutsauger

und befallen Pferde und Rinder

und leider verschmähen sie auch nicht "Menschen Blut",

was mitunter sehr schmerzhaft ist.

Die "braven Männchen" ernähren sich

von Nektar und Pflanzensäften....