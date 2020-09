Es dampft und schäumt aus der mobilen Obstpresse von Andreas Pillichshammer. Von verschiedensten Ecken der Region kommen die Bewirtschafter und Gartenliebhaber mit ihren wertvollen Äpfeln, Birnen und Quitten an diesem Tag zum Saftmacher. Jeder hat seinen eigenen Termin und darf persönlich zusehen und auch mithelfen, wenn aus dem eigenen Obst im Nu köstlicher, haltbarer Fruchtsaft oder vielversprechender Most gezaubert wird.

Es ist ein kleines Schauspiel, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Einfach dabei sein, zusehen und verkosten, oder das eigene Obst pressen lassen – keine Menge ist zu klein.

An folgenden Terminen wird fleißig gepresst.

Altmünster am Traunsee: Samstag, 03.10.2020 (Erntemarkt)

Weyregg am Attersee: Freitag, 09. Oktober 2020 (Parkplatz Feuerwehr)

Neukirchen bei Altmünster: Samstag, 10. Oktober 2020 (Ortsplatz)

Eine Voranmeldung ist UNBEDINGT ERFORDERLICH!

Dazu müssen wir von Ihnen Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und die Menge an Früchten wissen, welche Sie gerne gepresst haben möchten. Wir werden Ihnen dann die Uhrzeit Ihres Presstermines bekanntgeben bzw. mit Ihnen abstimmen. (Ihre Daten werden nur zur Koordination dieser Presstage gespeichert!) Rufen Sie uns an: Naturpark-Telefon 07663/20135 oder schreiben Sie ein Mail: naturpark@attersee-traunsee.at

Wenn Sie zu wenig Früchte für einen eigenen Saft oder als Naturpark-Bewirtschafter einen Überschuss an Obst in Ihren Streuobstwiesen haben, dann sind Sie bei uns ebenfalls goldrichtig: Wir haben die Zwetschken- und Früchtebörse ins Leben gerufen, unter welcher Sie uns Ihren Überschuss an Obst (Zwetschen, Birnen, Äpfel, Nüsse, …) oder Ihren Bedarf an köstlichen Kraftspendern melden können. Wir versuchen dann, Sie wunschgemäß zu vermitteln.