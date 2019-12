Rotes Kreuz und Hausärzte sichern Ordinations- und Visitendienste im Bezirk Vöcklabruck.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Bauchschmerzen, Erbrechen, Halsweh oder Fieber – die Mitarbeiter der telefonischen Gesundheitsberatung unter der Telefonnummer 1450 sind täglich rund um die Uhr erreichbar. Sie geben medizinisch fundierte Auskünfte und Verhaltensempfehlungen ab, vermitteln an andere Gesundheitseinrichtungen oder bei Bedarf den Rettungsdienst. So ersparen sich Betroffene möglicherweise unnötige Besuche beim Hausarzt oder in Notfallambulanzen.

HÄND: Nummer 141 rufen

Unter der Nummer 141 ist der Hausärztliche Notdienst – kurz HÄND – erreichbar. Die Versorgung der Patienten im Bezirk Vöcklabruck an Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgt über derzeit noch drei Ordinationsdienste sowie Visitendienste mit den Standorten Vöcklabruck und St. Georgen im Attergau. "Ab Jänner 2020 werden nur noch zwei Ordinationsdienste angeboten", sagt Karin Dellinger-Müller aus Ottnang, gesamtveranwortliche Medizinerin seitens der Bezirksärzte. Als einen Grund dafür nennt sie personelle Engpässe. Laut den Ärzten zeige die Nachfrage, dass man auch mit zwei Ordinationsdiensten das Auslangen finden müsste.

Es sind rund 80 Ärzte, die Visiten- und Ordinationsdienste leisten. Die Ordinationen sind an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 12 und 17 bis 19 Uhr geöffnet. Zwei ärztliche Visitendienste fahren von Vöcklabruck und St.Georgen im Attergau ausgehend alle notwendigen Visiten. Der Visitendienst steht am Wochenende und an Feiertagen 24 Stunden zur Verfügung – 7 bis 19 Uhr Tagdienst und 19 bis 7 Uhr Nachtdienst.

Notfall? Leitstelle klärt ab

Die Vermittlung und Disposition läuft über die Notrufnummer 141 in der Rettungsleitstelle Salzkammergut. Geht ein Anruf ein, differenziert der Leitstellenmitarbeiter zuerst, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht. Bei zeitkritischen Notfällen wird sofort der Rettungsdienst beziehungsweise auch der Notarztdienst alarmiert. Liegt kein Notfall vor, eruiert der Leitstellenmitarbeiter, ob ein Ordinationsbesuch möglich oder eine Visite erforderlich ist.