Mit dem Duo Ferhan und Ferzan Önder gastierten zwei Weltklasse-Pianistinnen in der Landesmusikschule Vöcklabruck.

VÖCKLABRUCK. Das Benefizkonzert zugunsten des Lions Clubs Vöcklabruck widmeten die beiden Musikerinnen den Frauen – unter anderem mit dem Stück "And Today Was Her Birthday" der amerikanischen Komponistin Rachel Grimes. Mit Ausnahme der Zugaben, "Libertango" von Astor Piazzolla und "Slawischer Tanz" von Antonin Dvořák, spielten die Zwillinge ausschließlich Werke von lebenden Künstlern wie Fazil Say und Philip Glass.