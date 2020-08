Franz "Franky" Niederbrucker präsentiert seine erste Single. Der Titel: "Lebensgschicht".

MONDSEE. Der 28-jährige Singer/Songwriter Franky Niederbrucker hat kürzlich seine erste Single veröffentlicht. Der Mondseer überzeugt nicht nur mit seinem großen Stimmumfang, sondern auch mit berührenden Texten, die unter die Haut gehen. Außerdem trägt er immer ein strahlendes Lächeln im Gesicht, auch wenn die Zeiten nicht immer einfach für ihn waren. In seiner Jugend hatte Franky Probleme damit, zu seiner Homosexualität zu stehen. Die damit einhergehenden psychischen Belastungen verarbeitete er mit Hilfe seiner Musik, oder wie er es ausdrückt: "I hob einfoch olle meine Probleme rausgesungen." Schon mit 17 Jahren richtete sich Franky in der Hütte seiner Eltern einen kleinen Proberaum ein, in dem er begonnen hat, Karaoke-Songs zum Besten zu geben, bevor er mit 22 Jahren seine ersten Bühnen-Erfahrungen als Sänger einer Coverband machen durfte.

Mit seiner ersten Single "Lebensgschicht" erfüllt sich Franky nun einen jahrelangen Traum. In dem von ihm komponierten Song greift er verschiedene Themen des Lebens auf und lässt seine mehrstimmig im Dialekt gesungenen Textzeilen mit coolem Popsound verschmelzen.

Mit der Textzeile "Lass di niemois für wen verbiagn" will der Künstler dazu anhalten, dass man sein Leben genau nach den eigenen Vorstellungen leben sollte, weil "des Buach, des wir schreibn, hod so vü Seitn!"