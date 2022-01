Zu ihrem 100. Geburtstag bekam Maria Huber im Vöcklabrucker St.-Klara-Heim Besuch von Bürgermeister Peter Schobesberger.

VÖCKLABRUCK. Die Jubilarin wurde 1922 in der Wolfsegger Ortschaft Kohlgrube geboren, machte in Thomasroith eine Ausbildung zur Schneiderin und war auch in ihrem Metier tätig. Gegen Kriegsende entkam sie nur knapp einer Bombardierung. „Es ist beeindruckend. Was diese Frau erlebt hat, lässt jeden Historiker vor Neid erblassen“, so Schobesberger. Mittlerweile ist Huber seit mehreren Jahren bestens umsorgt im Heim St. Klara. Die ordnungsliebende Dame hat bereits über ein Dutzend Ururenkel.