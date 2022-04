Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 12. April, um 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Oberhofen am Irrsee. Ein 11-Jähriger prallte mit seinem Moped gegen einen Traktor und verlor dabei das Leben.

OBERHOFEN. Der Bursche lenkte gegen 16.30 Uhr im Ortsgebiet von Oberhofen am Irrsee ein Moped auf einem Güterweg in Richtung Rabenschwand. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 69-jähriger Landwirt, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck, seinen Traktor aus Rabenschwand kommend in die Gegenrichtung. Der einspurige Güterweg führt in diesem Bereich durch einen nicht beleuchteten Tunnel, eine Unterführung der Westbahnstrecke.

Moped fing Feuer



Als der 11-Jährige in den Tunnel hineinfuhr, dürfte er den Traktor vermutlich zu spät gesehen haben. "Sowohl der Traktorfahrer als auch der Mopedlenker dürften gebremst haben und dabei geriet der 11-Jährige ins Schleudern. Folglich prallte er frontal gegen den Traktor und das Moped fing Feuer", berichtet die Polizei. Der Mopedlenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr Oberhofen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Drei Streifen der Polizei Mondsee, mehrere Rettungskräfte und das KIT-Team waren an dem Einsatz beteiligt. Der Notarzthubschrauber C6 brachte die Mutter des Verunglückten in ein Krankenhaus nach Salzburg.