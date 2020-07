Das Schul-Hilfs-Projekt der NMS/Dr.-Karl-Köttl-Schule St. Georgen/A. in Tansania eilt – auch in Zeiten von Corona – von Erfolg zu Erfolg. Dazu gehören schulinterne Projekte wie das seit 7 Jahren beliebte Knoblauchprojekt, bei dem die Schüler*innen beim Verkauf von 1500 Knollen im Juni 2020 ein Rekordergebnis erzielten. Ein absoluter Höhepunkt: am 14. Juli 2020 wurde in Tansania der 13. Brunnen feierlich eröffnet.

Das Schulprojekt aber kam auch während „Corona“ nicht zur Ruhe. Auf Grund der ehrlichen Vertrauensperson in Tansania konnten armen Familien Hühnerställe, Hasenställe und überdachte Küchen übergeben werden. 3 jungen Burschen aus ärmsten Familien wird eine Ausbildung als Lehrling finanziert. Besonders stolz sind die Schüler*innen aus St. Georgen/A., dass sie mit großzügiger Unterstützung aus der Bevölkerung am 14. Juli 2020 den bereits 13. Brunnen in nur 7 Jahren übergeben konnten. Er wurde im zweiten Projektdorf der St. Georgener errichtet.

So wird den Ärmsten geholfen, jeder Cent erreicht sein Ziel und das Bemühen, immer mehr Menschen in die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu führen, wird sehr erfolgreich vorangetrieben.

Mehr über das Schul-Hilfs-Projekt der NMS/Dr.-Karl-Köttl-Schule St. Georgen/A. erfahren Sie auf der Homepage: www.tumaini.at