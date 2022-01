Nach den Gemeinderatswahlen im vergangenen Herbst fand im Dezember die konstituierende Sitzung des Mitgliedsgemeinden im Reinhaltungsverband (RHV) Schwanenstadt-Umgebung statt. Dabei ging auch die 26 Jahre dauernde Ära von Obmann Karl Staudinger zu Ende. Neue Obfrau ist Vizebürgermeisterin Pauline Sterrer aus Rüstorf.

BEZIRK. Der RHV Schwanenstadt-Umgebung, dem mit Roitham auch eine Gemeinde aus dem Bezirk Gmunden angehört, bewerkstelligt seit 1974 die Abwasserableitung und -reinigung seiner elf Mitgliedsgemeinden. Seit 1995 trug Schwanenstadts Bürgermeister a. D. Karl Staudinger als Obmann die Verantwortung. In seiner Ära wurden rund 39 Millionen Kubikmeter Abwasser aus dem Großraum Schwanenstadt in der Verbandskläranlage gereinigt und in die Ager eingeleitet. Weiters realisierte der RHV in dieser Zeit insgesamt 20 Bauabschnitte, darunter auch die Erweiterung und Anpassung der Verbandskläranlage in Staig (Gemeinde Schlatt).

Neben der Aufnahme neuer Mitgliedsgemeinden wurde stetig auch der Aufgabenbereich den aktuellen Anforderungen angepasst. Darunter fallen unter anderem die Einführung einer flächendeckenden Kanal- und Pumpwerkswartung, Aufbau eines digitalen Leitungsinformationssystemes und Kostenoptimierung durch eine Kooperation mit dem Nachbarverband.

Dank an Vorstandsmitglieder

Die neue Obfrau, Vizebürgermeisterin Pauline Sterrer aus Rüstorf, strich in ihrer Verabschiedungsrede das besondere Engagement von Alt-Obmann Staudinger hervor. In 26 Jahren als Stellvertreterin habe sie ihn kein einziges Mal vertreten müssen.Die Bürgermeister der Region dankten Staudinger für seine außerordentlichen Leistungen auch mit einem kleinen Geschenk.

Ebenfalls in der konstituierenden Sitzung wurde Bürgermeisterin a. D. Ulrike Hille (Desselbrunn) und Bürgermeister a. D. Alfred Gruber (Roitham am Traunfall) für ihr jahrzehntelanges Wirken als Vorstandsmitglieder gedankt.