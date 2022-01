Ein folgenschwerer Forstunfall ereignete sich am Freitag Nachmittag in Ottnang am Hausruck.

OTTNANG. Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck und sein 33-jähriger Angestellter waren am 7. Jänner in einem Waldgebiet mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei schnitten sie mehrere Bäume um, wobei einer mit den Ästen bei einem anderen hängen und schräg im Schnittbereich zum Liegen kam. Gegen 15 Uhr schnitt der 46-Jährige mit der Motorsäge einen weiteren Baum um. Dieser fiel dabei so ungünstig, dass er auf den schräg liegenden Stamm aufschlug und sich anschließend seitlich nach rechts wegdrehte. Beide Arbeiter flüchteten, wobei der ältere leicht gestreift wurde.. Den 33-Jährigen traf der Baum mit voller Kraft von hinten. Aufgrund der schweren Verletzungen musste er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.