Zwei langjährige Mitarbeiterinnen des Vöcklabrucker Seniorenheims haben sich in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.



VÖCKLABRUCK. Anita Mair war seit 1999 im städtischen Seniorenheim tätig. Bodenständig und humorvoll meisterte sie auch schwierige Situationen. Auch Gabi Rothauer verabschiedete sich in die Pension. Von den 15 Dienstjahren, in denen sie im Seniorenheim tätig war, trug sie mehr als zehn Jahre Verantwortung als Wohnbereichsleiterin. Doch nicht nur das – man schätzte sie als „gute Seele“ des ganzen Hauses.

„Beide Kolleginnen waren eine Bereicherung für unser Haus. Im städtischen Seniorenheim gibt es ein gutes Miteinander, dafür bedanke ich mich auch bei Frau Rothauer und Frau Mair. Ich wünsche den Damen einen langen, glücklichen und vor allem gesunden Ruhestand", so Bürgermeister Peter Schobesberger.