Weil ein 38-jähriger Bekannter ihre Wohnung nicht mehr verlassen wollte, rief eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck am 29. Dezember 2021 gegen 19:30 Uhr die Polizei.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Bei der Sachverhaltsaufnahme schilderte die Frau laut Meldung der Polizei, dass ihr der Mann zuvor in die Unterlippe und in den Hals gebissen habe, nachdem sie ihn aus der Wohnung verweisen habe wollen. Der 38-jährige verhielt sich von Beginn an gegenüber der Beamten aggressiv und beschimpfte diese. Mehrmalige Aufforderungen, sich zu beruhigen, missachtete der Mann – im Gegenteil, er wurde immer aggressiver und ging auf einen der Polizisten los. Dieser konnte sich befreien und gemeinsam gelang es den Beamten, den Mann zu Boden zu bringen. Dabei wehrte er sich heftig und schlug mit den Füßen aus. Nur durch die Aufwendung erheblicher Körperkraft konnten ihm die Handfesseln angelegt werden.

Alkoholisierung festgestellt

Er wurde zur Polizeiinspektion Schörfling am Attersee gebracht, wo ein Alkotest 1,42 Promille ergab. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 38-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die beiden Polizisten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, wobei einer davon vorübergehend nicht dienstfähig ist.