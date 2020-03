TIMELKAM. Altbürgermeister Hans Riezinger ist tot. Der 72-Jährige starb völlig unerwartet am vergangenen Sonntag, 1. März. Riezinger wurde am 2. Juli 1947 geboren, nach der Grundschule lernte er Tischler. 1972 trat er in die Lenzing AG ein und absolvierte eine Ausbildung als Chemiker. 1973 wurde er Mitglied in der SPÖ, später Gemeinderat, dann Gemeindevorstand und Vizebürgermeister. Von Dezember 2001 bis September 2015 lenkte er die Geschicke Timelkams als Bürgermeister. Seine gesellige Art, sein Hausverstand und sein stets offenes Ohr für die Anliegen seiner Bürger und Mitarbeiter zeichneten ihn dabei aus. 2016 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde verliehen.

Riezingers Motto war "Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag" und so wird er vielen durch seine Fröhlichkeit in Erinnerung bleiben. Er hinterlässt seine Frau Anni, drei Kinder, neun Enkel und zwei Urenkel.

Der Trauergottesdienst mit Urnenbegräbnis findet am Samstag, 7. März, um 13 Uhr in Oberthalheim statt.