Am Freitag, 25. April, kam es gegen 14 Uhr in Frankenmarkt zu einem Arbeitsunfall. Ein 25-Jähriger wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

FRANKENMARKT. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 15. April gegen 14 Uhr bei einem Haus in Frankenmarkt mit dem Aufbau eines Gerüsts beschäftigt. "Beim Einhängen einer Querstange verlor der Arbeiter aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht und fiel etwa dreieinhalb Meter tief auf eine Wiese", berichtet die Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde der 25-Jährige in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.