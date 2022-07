Am Samstag, 16. Juli, veranstaltet die FF Atzbach wieder ein großes Feuerwehrfest mit einem besonderen musikalischen Leckerbissen.

ATZBACH. "Die Dorfrocker" aus Deutschland verbinden Jung und Alt wie keine andere Band. In Atzbach werden sie dem Publikum mit ihrem Mix aus Rockmusik und Lederhosenflair ordentlich einheizen. Als Vorband spielen bereits ab 19 Uhr die Guggis aus Schwanenstadt. Bei passendem Wetter wird es am Fest auch einen Open-Air-Bereich zum Feiern unter freiem Himmel geben. Am Sonntag findet wieder ein Frühschoppen mit besonderen Leckerbissen wie "Steckerlfischen" statt.

3x2 Tickets für das Atzbacher Feuerwehrfest gewinnen!