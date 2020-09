Einen Verletzten forderte ein Unfall auf einem Bahnübergang in der Pühreter Ortschaft Lehen.

PÜHRET. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Mittwoch kurz vor 15.30 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Lehener Gemeindestraße unterwegs. Vor einem Bahnübergang hielt er an, weil er einen Zug kommen sah. "Anschließend dürfte er von der Bremse des Fahrzeuges abgerutscht sein", so die Polizei. Der Wagen fuhr auf die Bahnkreuzung und stieß mit dem Triebwagen zusammen. Das Gespann wurde dabei auseinandergerissen und das Auto rund 30 Meter zu Seite geschleudert.

Zugfahrgäste blieben unverletzt

Der 64-jähriger Beifahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Im Triebwagen befanden sich 16 Personen, die allesamt unverletzt blieben. Sie wurden von der Feuerwehr Pühret gemeinsam mit dem ÖBB-Einsatzleiter evakuiert und mit einem Bus weiterbefördert.