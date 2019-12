Rauchfangkehrerin Veronika Schranzinger ist nicht nur zum Jahreswechsel gern gesehene Glücksbringerin.



AURACH, STRASS (ju). "Vor allem gegen Ende des alten Jahres wollen Kunden am Knopf meiner Arbeitskleidung drehen oder bitten mich, sie mit meinen rußigen Händen zu berühren, weil es Glück bringe", sagt Rauchfangkehrerin Veronika Schranzinger (20) aus Aurach. In weiten Teilen der Welt gelten die "schwarzen Männer und Frauen" als Glücksbringer. Das hängt damit zusammen, dass Rauchfangkehrer schon in früheren Zeiten die Menschen vor Bränden als Folge verstopfter Kamine geschützt haben. Ihre Neujahrswünsche werden besonders gerne entgegengenommen.

Beim Schnuppern überzeugt

Beschäftigt ist Schranzinger bei Rauchfangkehrermeister Roland Eichhorn in Straß im Attergau. Sie ist für den Bereich Gampern und Seewalchen zuständig. "Ich könnte mir nichts anderes vorstellen", sagt die 20-Jährige, die in eine Männerdomäne eingedrungen ist. Auf die Möglichkeit einer Rauchfangkehrerlehre ist sie eher durch Zufall aufmerksam geworden. "Beim Schnuppern hab’ ich dann aber gleich gewusst, dass das der richtige Beruf für mich ist", verrät sie. Seit einem Jahr ist sie Gesellin.

Immer gerne gesehen

In ihrem kurzen Berufsleben hat sie schon eine wichtige Erfahrung gemacht: "Die Leute sehen mich gerne." Und das nicht nur, wenn es zum Jahreswechsel ums Berühren mit Rußfingern oder Drehen am Knopf geht.