Jeden Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr herrscht am Pfarrhofgries in Vöcklabruck reges Treiben. Zahlreiche Spenderinnen und Spender liefern dort nicht mehr benötigte Kleidungsstücke an die „Vöcklabrucker Missionsrunde“.

VÖCKLABRUCK. Bis zu 25 HelferInnen sortieren die Kleidung dann nach Art und Brauchbarkeit. Pakete werden zusammengestellt, um Familien in Süd- und Osteuropa unbürokratisch und rasch unter die Arme zu greifen. Andere Kleidungsstücke werden für den regelmäßig veranstalteten Flohmarkt aufbereitet. Weniger qualitative Textilien finden als Putztücher erneut ihren Nutzen.

"Sind für jede Spende dankbar"

Gerti Baumann, die Leiterin, ist dankbar für die Kleiderspenden: „Wir schaffen es, mehrere Hundert Pakete im Jahr an bedürftige Familien zu senden. Durch die Einnahmen des Flohmarktes können wir zusätzlich Patenschaften für Kinder in ärmeren Ländern finanzieren. Wir sind jederzeit für Kleiderspenden dankbar. Diese können immer dienstags bei uns am Pfarrhofgries abgegeben werden.“