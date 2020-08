Bislang unbekannte Täter verübten am 8. August 2020 im Zeitraum von 0:42 Uhr bis 3 Uhr einen Einbruchsdiebstahl in ein Fahrradgeschäft im Bezirk Vöcklabruck und stahlen dabei acht hochpreisige E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro.

Anhand der Spurenlage steht fest, dass sich die Täter Zugang auf das Dach des Fahrradhändlers verschafften, dort eine Dachlichte öffneten und sich die hochpreisigen Fahrräder mittels eines an einem Seil befestigten Enterhakens ergriffen. Die Fahrräder wurden dann über die Öffnung auf das Dach der Filiale gezogen. Von dort aus wurden sie wieder abgeseilt.

In weiterer Folge stahlen die Täter um 1:49 Uhr einen mit einer Rundeisenkette gesicherten am Parkplatz abgestellten Anhänger, wobei sie die Kette gewaltsam aufzwängten.

Der Anhänger wurde schließlich von den Tätern händisch zum Fahrradgeschäft verbracht, wo er dann zum Abtransport der Fahrräder verwendet wurde.

Weiters wurde der Planenaufbau eines abgestellten Pritschenwagens zerschnitten, sowie vier darauf angebrachte Spanngurte entwendet. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese zum Sichern des Diebesguts am gestohlenen Anhänger benötigt wurden. Auch entwendeten die Täter zwei Kennzeichentafeln.