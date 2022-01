Gestern – am 8. Jänner 2022 – erschoss ein 46-Jähriger seine 42-jährige Ehefrau in ihrem Wohnhaus in Weißenkirchen im Attergau. Der Mann verständigte selbst die Polizei. Grund für die Tat seien laut Angaben des 46-Jährigen langjährige Beziehungsstreitigkeiten gewesen.

VÖCKLABRUCK. Gegen 14.45 Uhr verständigte ein 46-Jähriger aus Weißenkirchen im Attergau den Notruf der Polizei. Nach seinen Angaben sei ein langjähriger Beziehungsstreit eskaliert. Dabei habe er mit einer registrierten Faustfeuerwaffe seiner 42-jährige Ehefrau, die gerade am Esstisch saß, in den Hinterkopf geschossen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Opfer zeigte noch Lebenszeichen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte die 42-Jährige noch Lebenszeichen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Dort erlag sie jedoch am Abend ihren schweren Kopfverletzungen.

Ermittlungen laufen

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 46-Jährige umfassend geständig. Er wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Im Wohnhaus der beiden stellten die Polizisten neben der Tatwaffe noch drei Langwaffen sicher, die der Mann legal besessen hatte. Zur Klärung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Obduktion der Frau an. Die Ermittlungen laufen.