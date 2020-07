„Zaunlatten-Kakao-Party“ im Gemeinschaftsgarten Dürnau gefeiert.

VÖCKLABRUCK. Jung und Alt traf sich zur „Zaunlatten-Kakao-Party“ im Gemeinschaftsgarten in der Dürnau. Initiiert und durchgeführt wurde diese Aktion von "Wohnen im Dialog" der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnen-Betreuung in Kooperation mit dem Spielebus der Pfarre Vöcklabruck und dem Gartenverein unter Obfrau Renate Ooken.

Bereits vor einigen Monaten hatten die Kinder des Spielebusses in der Dürnau die Zaunlatten für den Gartenverein bemalt. Die damals schon geplante offizielle Eröffnungsfeier musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. „Ich freue mich für die Kinder, dass sie einen Platz zum Spielen haben. Jedes Kind ist wertgeschätzt, egal welche Nation und Religion. So erfahren sie ein Gemeinschaftsgefühl über alle Grenzen hinweg“, so Sr. Zäzilia, die den wöchentlich stattfindenden Spielebus leitet. „Die bunten Zaunlatten bringen Farbe in unseren Garten. Sie sind ein wichtiger Schritt, den Gemeinschaftsgarten zu einem Generationenplatz für Jung und Alt zu machen, an dem sich alle erfreuen können“, betont Obfrau Ooken.

Verständnis füreinander

Auch Bürgermeister Herbert Brunsteiner zeigte sich von dem kunstvoll gestalteten Zaun begeistert „Diese Zaunlatten trennen nicht, sondern verbinden Jüngere und Ältere, MigrantInnen und bei uns Geborene sowie unterschiedliche Interessensgruppen. Damit verbessert sich das Verständnis füreinander und die Lebensqualität steigt.“