Mit dem Tierwohl-Projekt setzen Unimarkt und Hütthaler auf Regionalität und bessere Tierhaltung.



SCHWANENSTADT (jp). „Wir von Hütthaler glauben daran, dass echte Qualität aus Österreich schon viel früher beginnt, deshalb haben wir unser nachhaltiges Tierwohl-Projekt „Hütthalers Hofkultur“ ins Leben gerufen“, erklärt Geschäftsinhaber Florian Hütthaler.

Tierliche Integrität wahren

Das Tierwohl-Projekt hat das Wohl der Schweine und Rinder in der gesamten Wertschöpfungskette zum Ziel: vom Landwirt über Frächter und Schlachthof bis hin zu Verarbeitung und Handel. Der Anspruch ist hoch, soll das körperliche und psychische Wohlergehen der Tiere doch für ihre gesamte Lebensspanne garantiert werden und auch die Schlachtung stressfrei ablaufen. Entsprechend dem Ansatz "From nose to tail" sollen auch möglichst alle Teile eines geschlachteten Tieres vom Kopf bis zum Schwanz verarbeitet werden.

Mehr regionale Produkte

Ein Ansatz, der gut zu den Ansprüchen des Lebensmittelhändlers Unimarkt passt. „Wir bemerken in den letzten Jahren, dass unsere Kundschaften immer gewissenhafter einkaufen gehen und sich Gedanken machen, welche vielfältigen Auswirkungen das eigene Verhalten auf die Umwelt und die Gesellschaft hat“, so Unimarkt-Geschäftsführer Andreas Haider. Der Lebensmittelhändler erwirtschaftet bereits fast 20 Prozent des Umsatzes mit lokalen und regionalen Produkten. Im vergangenen Jahr hat er erstmals alle Fleisch-, Wurst- und Käseprodukte sowie die Brot- und Gebäckwaren in der Bedienung mit Produkten aus der Region oder aus Österreich abgedeckt. Die Hütthaler-Artikel im Sortiment reichen vom frischen Schnitzel und Faschierten über Würstel und Aufschnitt bis zum Bratl.

Bereits 31 Partnerhöfe

Seit Mitte 2014 arbeitet die Familie Hütthaler an der Umsetzung des Tierwohl-Programms Hofkultur. Die Grundidee ist, Regionalität, Haltungsart und den Umgang mit Nutztieren wieder in den Mittelpunkt zu stellen, um die Qualität der Produkte weiter zu erhöhen. Aktuell gibt es bereits 31 Hofkultur-Partnerhöfe. Sie haben nachhaltig in ihren Hof investiert und sich zu einer artgerechten Tierhaltung verpflichtet. Mit der Auswahl der Partnerhöfe ist auch die maximale Entfernung von 50 Kilometern bis zum Schlachthof in Redlham laut den Tierwohl-Grundsätzen garantiert.