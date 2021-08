Neu gestaltete Promenade und schöne Spazier- und Wanderwege.

SCHÖRFLING. Neue Wege, Bänke und Beleuchtung: Die Seepromenade in Schörfling wurde von Grund auf neu gestaltet. Zusätzlich wurden Bäume geplanzt, ein Trinkbrunnen errichtet, ein Abenteuerschiff ist das Highlight am Spielplatz.

"Natürliche" Kiesbucht

Ein kleiner Teil des Ufers wurde renaturiert und verfügt nun über einen Sand-Kies-Bereich, der auch Kindern einen einfachen Einstieg ins Wasser erlaubt. "Ein Weg für Radfahrer kommt noch", kündigt Bürgermeister Gerhard Gründl an, der die Einbeziehung der Bevölkerung in das Projekt betont. Bei der Marina errichtete die Gemeinde eine neue öffentliche WC-Anlange – eine weitere kommt beim neuen Kinderspielplatz.

Kulturgenuss & Mühlen

Die Promenade ist auch Teil des Kulturgenuss-Wegs, der heuer fertig wurde und die Ortskerne von Schörfling und Seewalchen verbindet. Der Bahnhof in Kammer ist Ausgangspunkt für den Agermühlenweg, der nach Lenzing führt. In Planung ist aktuell ein Mountainbike-Trail vom Gahberg über den Häferlberg. "Ein großer Wunsch der Bevölkerung ist eine Hundefreilaufzone", weiß Gründl. Ebenso ein ordentlicher Handyempfang in Ortsteil Oberhehenfeld. "Wir sind mit Nachdruck dahinter", so Gründl.