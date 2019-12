FRANKENBURG. 25 Teilnehmer am Audit „familienfreundlichegemeinde“ durchleuchteten alle Lebensphasen der Frankenburger Bevölkerung nach vorhandenen Angeboten und nach weiterem Bedarf an sozialen und kulturellen Einrichtungen, die das Leben in einer Landgemeinde angenehm und schön machen.

Großteils kamen sie zum Schluss, dass es in vielen Bereichen bereits sehr gute Möglichkeiten gibt, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Besonders Erwachsene und die ältere Generation können sich durch die vielen Vereine und Interessensgruppen gut in der Gemeinschaft aufgehoben fühlen. Ergänzungen im Angebot seien besonders für Kleinkinder und deren Eltern möglich. Auch für Schulkinder und Jugendliche werden nun gute Ideen gesammelt, die über das Ergänzen vorhandener Spielplätze hinausgehen.

Wer positive Beispiele kennt, selber ein Anliegen hat oder einfach positiv am Zusammenleben der Frankenburger mitwirken möchte, kann am zweiten Workshop am 6. Februar 2020 um 19 Uhr im Gemeindeamt teilnehmen. Elisabeth Kumpl-Frommel von der SPES-Familienakademie in Schlierbach wird den Abend moderieren.