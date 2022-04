Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine nahmen die Volksschule Bruckmühl und die Volksschule Ottnang zum Anlass, um ein starkes Zeichen für den Frieden zu setzen.

OTTNANG. In einer großen gemeinsamen Aktion bastelten die Kinder Friedenstauben. Im Schnabel hielten die Symbole für den Frieden eine kleine Schriftrolle, in der die Eltern darum gebeten wurden, für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Diese Tauben schmücken nun die Fenster vieler Häuser im Ort und die gesammelten Spenden beliefen sich auf 2.400 Euro. Der Betrag wurde dem Österreichischen Jugendrotkreuz übergeben, das damit Hilfsprojekte direkt in den gefährdeten Gebieten unterstützt.