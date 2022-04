In der letzten Woche vor den Osterferien wurden die Mathematik-, Deutsch- und Englischbücher einmal beiseitegelegt, um tatkräftig dem Aufruf der Gemeinde Schörfling zu folgen und bei der Flurreinigungsaktion mitzuhelfen.



SCHÖRFLING. Mit Handschuhen, Müllsäcken und Müllzangen „bewaffnet“, sammelten die fleißigen Schülerinnen und Schüler rund um die Schule bzw. um das Ortszentrum weggeworfene Glasflaschen, Plastiksackerl, Getränkedosen und vieles mehr ein. Skurrile Fundstücke waren natürlich auch mit dabei, wie etwa eine bunte Unterhose, eine Fahrradkette, Hosen, T-Shirts und vieles mehr. Die Kinder waren stolz, so viel Müll einsammeln zu können. Doch waren sie ebenso bestürzt, dass sie so viel davon fanden. Besonders freuten sich die Schülerinnen und Schüler, dass sie von der Bevölkerung für ihr Engagement immer wieder gelobt wurden. Als Dank erhielten die jungen Umweltschützer von Bürgermeister Gerhard Gründl eine gute Jause.

