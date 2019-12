Ein Feuerwerk gehört zu Silvester dazu. Vor illegalen Raketen aus dem Ausland wird gewarnt.



BEZIRK (csw). "Die Leute wollen schöne, bunte Effekte und wenig Krach", weiß Peter Schickl vom der gleichnamigen Pyrotechnik-Unternehmen in Mondsee, was zu Silvester in ist. "Aber ein Feuerwerk ohne Rauch und Krach ist kein Feuerwerk." Denn nur wenn der Zerleger explodiert, entstehen die bekannten Blumenbilder am Himmel. Ohne Krach würden die Körner einfach nach unten fallen. Besonders beliebt sind derzeit Goldeffekte, erklärt Schickl. Diese würden länger am Himmel zu sehen sein. Out seien Kracher, die Kinder und Tiere erschrecken. Generell würden die Leute zunehmend mehr Raketen kaufen. Pro Einkauf werden zwischen 30 und 50 Euro ausgegeben, am häufigsten erstehen Männer zwischen 20 und 25 Jahren Pyrotechnikartikel. Sie schießen die Raketen gerne auch noch selbst ab. Frauen würden meist lieber zu Verbundfeuerwerken, sogenannten Batterien greifen. Sie wollen lieber nur einmal anzünden und zusehen", so Schickl.

Auf Sicherheit geprüft

Aus Sicherheitsgründen muss jeder Feuerwerksartikel geprüft sein und über ein CE-Kennzeichen verfügen. "Wichtig ist, die Gebrauchsanweisung durchzulesen", sagt der Pyrotechniker. Weiters sollte ein Sicherheitsabstand von mindestens acht Metern eingehalten werden. Ein Kübel voll Wasser in der Nähe kann Schlimmeres verhindern, wenn etwa ein Strauch Feuer fängt. Alois Schirl, Sprengstützpunktleiter der Feuerwehr im Bezirk Vöcklabruck, rät, sich den Platz genau anzusehen. "Wo leicht brennbare Objekte in der Nähe sind, nichts abschießen." Als Beispiel nennt er einen Heustadl, in dessen Nähe Raketen nichts verloren haben. Generell sei es wichtig, die Vorrichtung, in der die Raketen stecken, sicher zu fixieren.

Hohe Strafen

Die Polizei warnt davor, tief ins Glas zu schauen. "Durch Alkoholisierung passieren immer wieder schwere Unfälle", sagt Kurt Mayrhofer, Einsatzreferent am Bezirkspolizeikommando. Er warnt vor geschmuggelter Ware aus dem tschechischen und polnischen Raum. "Es ist auch verboten und daher strafbar, Pyrotechnik selbst herzustellen, wie zum Beispiel einen Superböller mit Pulver aus mehreren Pyrotechnikartikeln." Besonders Jugendliche würden online im Ausland einkaufen und sich Raketen höherer Kategorien liefern lassen – schon während des Jahres. Vor Jahreswechsel führt die Exekutive auch heuer wieder verstärkt Kontrollen im grenznahen Raum durch. Hobby-Importeure müssen mit Strafen von bis zu 3.600 Euro rechnen.



ZUR SACHE



Feuerwerkskörper werden in vier Kategorien eingeteilt:

Kategorie F1: ab 12 Jahren, Beispiele: Knallerbsen, Wunderkerzen, Bodenfeuerwirbel, Babyraketen, Handfontänen.

Kategorie F2: ab 16 Jahren, Beispiele: Raketen, Batteriefeuerwerke, Vulkane, Knallfrösche. Die Verwendung im Ortsgebiet ist für Artikel der Kategorie F2 verboten. Ausnahme: Befristete Ausnahmegenehmigung durch den Bürgermeister. Auch in der Nähe von Menschenansammlungen, Kirchen, Krankenhäusern, Altersheimen und neben Tankstellen sind Raketen und Co. nicht erlaubt.

Kategorie F3 und F4:

Professionelle Feuerwerkskörper, Verwender müssen mindestens 18 Jahre sein und einen Pyrotechnikausweis für die jeweilige Kategorie besitzen. Erwerb, Besitz und Verwendung sind nur mit einer behördlichen Bewilligung erlaubt.