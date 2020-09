Am 4.10. um 18 Uhr gibt es in Ohlsdorf ein Gospelkonzert mit der amerikanschen Sängerin Shelia Michellé und dem aus Österreich stammenden Pianisten Helmut Reiter. Schon letztes Jahr konnten die beiden ein begeisterndes und schwungvolles Konzert in der Pfarrkirche Ohlsdorf geben. Heuer wurde das zuerst mit April angesetzte Konzert verschoben und wird nun am 4.10.2020 stattfinden. Vorverkauf gibt es unter www.backheads.com und natürlich an der Abendkasse !