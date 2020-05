Völlig überraschend starb Georg "Schurli" Brandner, der frühere Vizebürgermeister der Marktgemeinde Seewalchen, am 25. April im 81. Lebensjahr.

SEEWALCHEN. Brandner stammte aus Frankenmarkt und kam 1960 durch Heirat nach Litzlberg, wo er mit seiner Gattin Gertrude eine Frühstückspension baute. In der Lenzing AG arbeitete er sich bis zum Obermeister in der Viskoseabteilung empor. Einsatz für andere, Gerechtigkeit und soziales Engagement waren die Maxime seiner Aktivitäten. 1973 kandidierte er erstmals für den Gemeinderat, unter anderem war er von 1984 bis 1987 SPÖ-Ortsparteiobmann und erster Vizebürgermeister. 2004 erhielt er die Goldene Verdienstmedaille der Marktgemeinde. Der Sport war Brandner ein besonderes Anliegen, er war auch zehn Jahre lang Obmann des ATSV Seewalchen. Zudem wird er als Gründungsmitglied der Trachtengruppe und des Siedlervereins Seewalchen sowie als Vorstandsmitglied des Fremdenverkehrsverbandes in Erinnerung bleiben. Brandner hinterlässt seine Frau, drei erwachsene Kinder sowie sieben Enkel und sieben Urenkel. Seine Urne wurde im engsten Familienkreis beigesetzt.