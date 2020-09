Ökologische Uferschutzzonen sollen öffentliche Nutzung ermöglichen und Bebauung verhindern.



BEZIRK VÖCKLABRUCK. Der freie Seezugang werde immer mehr zur Mangelware. An den großen Seen des Salzkammerguts sprieße die Zahl der privaten Seegrundstücke, kritisieren die Grünen. „Am Attersee gibt es nur noch cirka 15 frei zugängliche Stellen“, sagt Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. „Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, der nicht nur mit Lippenbekenntnissen von Seiten der Politik begegnet werden kann.“

Nicht noch mehr Einschränkungen

Davon ist auch der Grüne Klubobmann im Landtag Gottfried Hirz überzeugt. „Mit der Verankerung des freien Seezugangs in der Landesverfassung ist uns zwar ein erster Schritt gelungen. Aber das allein genügt nicht, wie die Beispiele Weyregg und Unterach zeigen", so Hirz. "Unsere Landesverfassung gibt ein klares Ziel vor: Die Zugänglichkeit der oberösterreichischen Naturjuwele darf nicht noch mehr eingeschränkt werden. Wir Grüne sehen darin den klaren Auftrag, dass Privatisierungen von Seegrundstücken im öffentlichen Eigentum deutlich erschwert werden. Wobei Verpachtungen öffentlichen Grundes Privatisierungen gleichzusetzen sind, weil auch dadurch Badegrund auf lange Jahre der Öffentlichkeit entzogen wird“, betont der Abgeordnete.

Kein allgemeines Interesse

"Politik bedeutet, zwischen verschiedenen Interessen abzuwägen. Die Bebauungen an Seen sind langfristig nicht im Interesse der Allgemeinheit, da die Seen den Menschen nicht mehr für Freizeit und Erholung zur Verfügung stehen“, konstatiert Hauschildt-Buschberger. Sie fordert, an den Seen ökologische Uferschutzzonen zu schaffen, die eine öffentliche Nutzung dieses Raumes ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass es nicht zur Bebauung kommt. „Die rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen es bereits jetzt, solche Maßnahmen zu setzen.“