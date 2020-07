Zahlreiche Feuerwehreinsätze gab es am Dienstag in den Gemeinden Ampflwang, Frankenburg, Ottnang, Zell am Pettenfirst, Manning und Ottnang. Bis zu sechs Zentimeter große Hagelschloßen haben viele Dächer regelrecht durchlöchert.

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Ein Unwetter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel zog Dienstag Abend gegen 18 Uhr über den Bezirk. Am stärksten betroffen war die Hausruck-Region mit den Gemeinden Ampflwang, Frankenburg, Ottnang, Manning und Zell am Pettenfirst. "Allein über den Notruf sind 73 Anrufe hereingekommen", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl. In Summe seien die Wehren in der Region zu rund 100 Einsätzen ausgerückt.

30 Einsätze allein in Ottnang

Im Dauereinsatz standen die Feuerwehren in der Gemeinde Ottnang. "Wir hatten rund 30 Einsätze zu bewältigen, allein 17 entfielen auf die Feuerwehr Plötzenedt", sagt Einsatzleiter Manfred Kronlachner, Kommandant der FF Ottnang. Der starke Hagel hatte viele Dächer regelrecht durchlöchert, darunter auch Firmengebäude. "Die Hagelschloßen waren bis zu sechs Zentimeter groß", so Kronlachner. Die Großteil der Einsätze galt der Sicherung beziehungsweise dem provisorischen Abdecken von beschädigten Dächern, um den Eintritt von Regenwasser zu verhindern.