Kurz aber nicht minder heftig war am Dienstagabend der Hagelschauer der über die Hausruckgemeinden Ampflwang, Zell a.P., Ottnang und Manning hinwegzog und eine Spur der Verwüstung hinterlies. Hagelkörner mit einer Grösse eines Hühnerei´ s durchlöcherten in vielen Ortschaften sämtliche Hausdächer und beschädigten alle Autos die im Freien standen.

Die Feuerwehren der betroffenen Gemeinden standen im Dauereinsatz, um die Dachschäden provisorisch abzudichten. Betroffen waren vor allem ältere Dächer, Asbest, Beton-oder Tonziegel gleichermassen, die der Wucht der einschlagenden Geschosse nicht mehr standhalten konnten.

An diesem heissesten Tag des Jahres waren zwar am Abend Gewitter gemeldet, aber das Unwetter kam dann doch ziemlich schnell über den Hausruck und überraschte viele Hausbesitzer, die teilweise auch erst von einem Badeausflug in Schörfling im Stau standen. Glück im Unglück, denn so entkamen sie den heftigen Hagelschauern, aber zuhause kam dann die böse Überraschung. Totale Verwüstung der Gärten mit Ästen, Laub, Obst und kaputten Dächern und Gartenmöbeln.

Die landwirtschaftlichen Kulturen blieben in dieser Region interessanterweise relativ unbeschädigt, dazu dürfte das Unwetter mit den grossen Hagelkörner dann doch zu kurz gewesen sein.